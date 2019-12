Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI PER QUESTA ULTIMA DOMENICA DEL 2019

IN APERTURA SULLA A1 FIRENZE NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN BUS IN FIAMME ORMAI SPENTO, PERMANGONO CODE IN QUANTO SI VIAGGIA IN UNA SOLA CORSIA DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

RICORDIAMO CHE A CERVETERI RESTA CHIUSA LA SP4 SETTEVENE PALO DA VIA DOGANALE A VIA DI SAN PAOLO

RESTANDO IN TEMA DI CHIUSURE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI RESTA CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA A BORGO FAITI A TERRACINA

SULLA RETE FERROVIARIA: L’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE DELLE 12.20 PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA AREZZO SUE E AREZZO NORD REGISTRA RITARDI FINO A 20 MINUTI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 30 DICEMBRE LA STAZIONE DELLA METRO A CORNELIA RESTERA’ CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI ROMA CAPITALE FINO A DATA DA DESTINARSI SARA’ ATTIVA LA NAVETTA M13 CHE COLLEGHERA’ CORNELIA A VALLE AURELIA DOVE I VIAGGIATORI POTRANNO ACCEDERE ALLA METRO A E AL SERVIZIO FERROVIARIO

PER IL MOMENTO E ‘ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral