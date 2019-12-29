Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
APRIAMO CON LA VIA CRISTOFORO COLOMBO DOVE A CAUSA DI UN BUS IN FIAMME ORMAI SPENTO, PERMANGONO CODE IN QUANTO SI VIAGGIA IN UNA SOLA CORSIA DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E REGOLARE SOLO UN RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA NORD E LO SVINCOLO NOMENTANA
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA A RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA A1 FIRENZE ROMA CI SONO CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA AD ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
INCOLLAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST IN DREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SI REGISTRANO SULLA VIA APPIA TRA ARICCIA, ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE CITTA’
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 30 DICEMBRE LA STAZIONE DELLA METRO A CORNELIA RESTERA’ CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI ROMA CAPITALE FINO A DATA DA DESTINARSI SARA’ ATTIVA LA NAVETTA M13 CHE COLLEGHERA’ CORNELIA A VALLE AURELIA DOVE I VIAGGIATORI POTRANNO ACCEDERE ALLA METRO A E AL SERVIZIO FERROVIARIO
PER IL MOMENTO E ‘ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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