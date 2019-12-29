Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
IN APERTURA SULLA A1 FIRENZE ROMA TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
RIMANIAMO SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI IN ENTRATA A ROMA TRA TOR VERGATA A BARRIERA AUTOSTRADALE
CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA SALARIA E L’USCITA BUFALOTTA A SEGUIRE SI RALLENTA TRA ROMANINA E LAURENTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE
PERCORRENDO LA VIA APPIA RALLENTAMENTI E CODE TRA I CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RESTIAMO SULLA VIA APPIA DOVE TRA BORGO FAITI E TERRACINA RESTA CHIUSA TRA IL KM 73+000 E IL KM 87+800
RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI SIAMO SULLA VIA COLOMBO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA DOMANI 30 DICEMBRE LA STAZIONE DELLA METRO A CORNELIA RESTERA’ CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI ROMA CAPITALE FINO A DATA DA DESTINARSI SARA’ ATTIVA LA NAVETTA M13 CHE COLLEGHERA’ CORNELIA A VALLE AURELIA DOVE I VIAGGIATORI POTRANNO ACCEDERE ALLA METRO E AL SERVIZIO FERROVIARIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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