Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 18:30

APRIAMO CON L’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI IN ENTRATA A ROMA TRA TOR VERGATA A BARRIERA AUTOSTRADALE PER 3 KM

RESTANDO SULLA A1 SULLA ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVACA RALLENTAMENTI TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DI ROMA

ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN ENTRATA A ROMA CODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO

PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E SCORREVOLE TRANNE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA SALARIA ALL’USCITA BUFALOTTA

ALL’ALTEZZA DI SUTRI SULLA VIA CASSIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUIRE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO NELLE DUE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO ALTRE CODE A TRATTI DA BORGHESIANA A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: LA METRO B AL MOMENTO E’ RALLENTATA A CASTRO PRETORIO

