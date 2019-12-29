Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
LA PRIMA NOTIZIA SEGNALA UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA FIRENZE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CITTA’, CREANDO RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE TRA SVINCOLO A1 E RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA,
RESTANDO SULLA A1 ROMA NAPOLI SI SEGNALANO CODE IN ENTRATA A ROMA DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
LA CIRCOLAIZONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO E’ REGOLARE
CODE DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST SULLA A24 ROMA TERAMO DEL TRATTO URBANO
RICORDIAMO ALCUNE CHIUSURE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI SULLE VARIE STRADE DEL LAZIO:
LA SS7 APPIA CHIUSA DAL KM 73+000 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E TERRACINA;
SP76 DEI SANTI CHUSA DAL KM 19+000 AL KM 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL CARIGLIANO;
LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+750 AL KM 19+500 NEL COMUNE DI CASTEL FIORE.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: LA METRO B AL MOMENTO E’ RALLENTATA A CASTRO PRETORIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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