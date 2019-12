Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA E DELL’ULTIMA DOMENICA DEL 2019 CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO SULLA A1 ROMA FIRENZE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CITTA’,

RESTANDO SULLA A1 ROMA NAPOLI SI SEGNALA TRAFFICO INTENSO PER CODE IN ENTRATA A ROMA DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

IL TRAFFICO E’ IN DIMINUZIONE PERTANTO LA CIRCOLAIZONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO E’ REGOLARE

RESTANO CODE DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST SULLA A24 ROMA TERAMO DEL TRATTO URBANO

RICORDIAMO ALCUNE CHIUSURE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI SULLE VARIE STRADE DEL LAZIO:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0+000 E IL KM 7+000 IN LOCALITA ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA;

LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE A CERVETERI

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: DA DOMANI 30 DICEMBRE LA STAZIONE DELLA METRO A CORNELIA RESTERA’ CHIUSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI ROMA CAPITALE FINO A DATA DA DESTINARSI SARA’ ATTIVA LA NAVETTA M13 CHE COLLEGHERA’ CORNELIA A VALLE AURELIA DOVE I VIAGGIATORI POTRANNO ACCEDERE ALLA METRO E AL SERVIZIO FERROVIARIO

IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

