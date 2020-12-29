Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 FEDERICO DI LERNIA
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO CON IL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E VIA APPIA
PROSEGUONO I DISAGI SU VIA BELMONTE IN SABINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE GENERA CODE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OGGI IN VIGORE SULL’INTERA RETE L’ORARIO FERIALE NON SCOLASTICO CON ULTIME CORSE ALLE 23.30
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CHE SULLA LINEA ROMA ORTE ANCONA FINO AL 30 DICEMBRE IL TRAFFICO È SOSPESO E RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SPOLETO E CAMPELLO.
RICORDIAMO CHE DA IERI SONO IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE.
CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO UN MASSIMO 30KM.
VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
E VERSO ALTRE REGIONI.
INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral