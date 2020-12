Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

CODE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA

SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI DA VIA DI TORRENOVA A OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI IN VIGORE SULL’INTERA RETE L’ORARIO FERIALE NON SCOLASTICO CON ULTIME CORSE ALLE 23.30

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA ORTE ANCONA FINO AL 30 DICEMBRE IL TRAFFICO È SOSPESO E RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SPOLETO E CAMPELLO.

SEGNALIAMO ANCHE IRTARDI SULLA ALTA VELOCITà ROMA FIRENZE UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI FIGLINE VALDARNO.. RITARDI FINO A 20 MIN IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRANO EFFETTUATE LE CORSE FORMIA-PONZA ORE 14.30, PONZA-TERRACINA ORE 15.30 E FORMIA-VENTOTENE ORE 15.30

RICORDIAMO CHE DA IERI SONO IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE.

CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO UN MASSIMO 30KM.

VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

E VERSO ALTRE REGIONI.

INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

