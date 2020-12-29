Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLE PROTEZIONE CIVILE PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVI TEMPORALI
IN MERITO AL MALTEMPO,PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E RACCORDO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE
SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA FIANO ROMANO E RACCORDO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA A 24 PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRA APPIA E CASILINA
SUL VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA
SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE
SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E
SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E SPINACETO
RIMANIAMO SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI CASILINIA. RITARDI FINO A 30 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ROMA ALBANO, VELLETRI E FRASCATI
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
RICORDIAMO CHE FINO AL 6 GENNAIO SONO IN VIGORE LE NUOVE NORME PREVISTE DAL DECRETO NATALE
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral