Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 18:45

APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLE PROTEZIONE CIVILE PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVI TEMPORALI

IN MERITO AL MALTEMPO,PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E RACCORDO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE

SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA FIANO ROMANO E RACCORDO

PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA A 24 PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRA APPIA E CASILINA

SUL VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA

SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE

SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E

SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E SPINACETO

RIMANIAMO SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA

TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI CASILINIA. RITARDI FINO A 30 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ROMA ALBANO, VELLETRI E FRASCATI

CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

RICORDIAMO CHE FINO AL 6 GENNAIO SONO IN VIGORE LE NUOVE NORME PREVISTE DAL DECRETO NATALE

