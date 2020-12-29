Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLE PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 24-36H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVI TEMPORALI
IN MERITO AL MALTEMPO,PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E RACCORDO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE
SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA FIANO ROMANO E RACCORDO
CIRCOLAZIONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SU VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI
PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL ROMANO DELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE
SU VIA APPIA CODE A SEGUTI DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO,ROMA VELLETRI,ALBANO E FRASCATI E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DELL’INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI CAISLINA.RITARDI FINOA 50 MINUTI.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
RICORDIAMO CHE FINO AL 6 GENNAIO SONO IN VIGORE LE NUOVE NORME PREVISTE DAL DECRETO NATALE
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral