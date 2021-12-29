Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 17,35 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE PER INCIDENTE LUNGHE CODE AD APRILIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA DEL COMMERCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral