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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 17:45

di - 29 Dicembre 2021 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 17,35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
    PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE PER INCIDENTE LUNGHE CODE AD APRILIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA DEL COMMERCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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