Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SI STA IN CODA IN VIA CASSIA ALTEZZA CASTEL DE CEVERI DIREZIONE VITERBO

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE FONTE DI PAPA

IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI T ORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA NETTUNENSE AD APRILIA INCIDENTE RIMOSSO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE ALTEZZA VIA DEL COMMERCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

