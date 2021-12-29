Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STATALE FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AL KM 18 E 500 CIRCA DIREZIONE RIANO
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO A BORGHESIANA, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral