Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA STATALE FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AL KM 18 E 500 CIRCA DIREZIONE RIANO

PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA

SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO A BORGHESIANA, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral