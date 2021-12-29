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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 20:30

di - 29 Dicembre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEBIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA FLAMINIA, TRAFFICO RALLENTATO AL KM 18.5OO CIRCA DIREZIONE RIANO
    PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI A POMEZIA, RALLENTAMENTI
    ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO, CHE CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’, E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.
    TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    Servizio fornito da Astral

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