Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEBIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA FLAMINIA, TRAFFICO RALLENTATO AL KM 18.5OO CIRCA DIREZIONE RIANO
PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI A POMEZIA, RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO, CHE CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’, E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
Servizio fornito da Astral