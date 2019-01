Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE È INFATTI TORNATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

TUTTAVIA RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI STA ANCORA IN CODA TRA LABARO E CENTRO RAI IN DIREZIONE ROMA.

ORA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

ANCORA RALLENTATO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI, IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA MANZIANA-CANALE MONTERANO E ORIOLO. ATTIVATI SERVIZI SOSTITUTIVI CON AUTOBUS NELLA TRATTA VITERBO – BRACCIANO.

PER QUANTO RIGUARDA I TRAM, RIPRISTINATO IL SERVIZIO SULLA LINEA 2.

