Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18:15

POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE ED EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI.

TRAFFICO QUINDI FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTERMPO, NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

PROBLEMI ANCHE SULLA COLOMBO, CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO NELLE DUE DIREZIONI.

