Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INFATTI CODE TRA CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
CODE A TRATTI INFINE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral