Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 30 GENNAIO 2020 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA ALESSANDRO CECATI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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