Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 08:15

GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI PIU’ VEICOLI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ESTERNA; AL MOMENTO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE, IL TRAFFICO SCORRE QUINDI SOLO SU QUELLA DI MARCIA LENTA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO IN CORSIA DI SORPASSO; CODE A PARTIRE DALLA CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA.

