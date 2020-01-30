Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 9.05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI MONTE D’ORO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA ALESSANDRO CECATI E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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