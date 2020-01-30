Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 9.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E CASAL DEL MARMO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI CODE TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE EUR
DA ALESSANDRO CECATI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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