Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA SALARIA CODE ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
INFINE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA ALESSANDRO CECATI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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