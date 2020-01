Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AD ECCETTO SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

MENTRE SULLA TIBURTINA SEMPRE CODE MA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SETTEVILLE

SCENDIAMO PIU A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA REGISTRIAMO CODE ALTEZZA APRILIA PER LAVORI IN DIREZIONE LATINA

NO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO

RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO AGLI MPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO 15 MINUTI DI RITARDO

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA STRADA PROVINCIALE P54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO A LADISPOLI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

