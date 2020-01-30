Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE USCITA TRA VIA DEI FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA SEMPRE NEI DUE SENSI
PASSIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SCENDIAMO PIU A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA REGISTRIAMO CODE ALTEZZA APRILIA PER LAVORI IN DIREZIONE LATINA
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO
RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI,
I TRENI RITARDANO FINO A 25 MINUTI
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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