Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 17.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO
TRAFFCIO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO 5 KM DI CODA IN USCITA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO
PASSIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA APPIA E ARDEATINA
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO SULLA CASSIA REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO
RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI,
I TRENI PORTANO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO
STESSA SITUAZIONE PER LA LINEA FL1 TRATTA ROMA FIUMICINO PER UN GUASTO TECNICO PER I TRENI DIRETTI VERSO ORTE
QUA I TRENI PORTANO 30 MINUTI DI RITARDO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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