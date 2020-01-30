Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO
TRAFFCIO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA SI SONO GENERATE 5 KM DI CODA IN USCITA DALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE AL RACCORDO
PASSIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA APPIA E ARDEATINA
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO
RIMANGONO ANCORA RALLENTATE LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI,
E LA LINEA FL1 TRATTA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ORTE
I TRENI PORTANO 30 MINUTI DI RITARDO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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