Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 17.35 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO

TRAFFCIO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA SI SONO GENERATE 5 KM DI CODA IN USCITA DALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE AL RACCORDO

PASSIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA APPIA E ARDEATINA

TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE

UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO

RIMANGONO ANCORA RALLENTATE LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI,

E LA LINEA FL1 TRATTA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ORTE

I TRENI PORTANO 30 MINUTI DI RITARDO

