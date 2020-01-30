Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO
ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA CHE GENERA 6 KM DI CODA IN USCITA DALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO
RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E TRA ANSA DEL TEVERE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
MOLTO TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE
CHIUDIAMO LA VIABILITA SULLA CASSIA
REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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