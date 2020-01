Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 18.35 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO ROMA TERAMO

ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA IN USCITA CHE GENERA CODE DALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO MENTRE IN ENTRATA CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA

MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE TRA TRA ANSA DEL TEVERE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO

TRAFFICATE LE CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA VIA APPIA INTERESSATI I COMUNI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO DI ROMA

LA VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE

SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGATA FINOCCHIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO

E CHIUDIAMO LA VIABILITA SULLA CASSIA

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA

E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE

