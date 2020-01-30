Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 19.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA
MENTRE IN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE TRA ANSA DEL TEVERE E RACCORDO
TRAFFICATE LE CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE
SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE
PASSIAMO CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGATA FINOCCHIO
E CHIUDIAMO LA VIABILITA SULLA CASSIA
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA
E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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