Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
TRAFFICATE LE CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E COLLEVERDE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SULLA ROTONDO IN DIREZIONE MONTEROTONDO
SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE
SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE
SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGATA FINOCCHIO
E CHIUDIAMO SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
QUESTA SERA RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SARA CHIUSO LO SVINCOLO IN ENTRATA MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI ROMA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE IN FASCIA ORARIA 22 FINO LE ORE 5
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA
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