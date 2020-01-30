Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE
SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA
MENTRE SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
PER CHI PERCORRE LA VIA APPIA REGISTRIAMO CODE ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO IN USCITA
MENTRE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E BORGATA FINOCCHIO
E CHIUDIAMO SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE
QUESTA SERA RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SARA CHIUSO LO SVINCOLO IN ENTRATA MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI ROMA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE IN FASCIA ORARIA 22 FINO LE ORE 5
PER OGGI E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ , GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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