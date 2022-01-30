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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 11:30

di - 30 Gennaio 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ERICA TERENZI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.
    ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DEL TRAFFICO A ROMA PER QUESTA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DELL’ANNO
    FERMI TUTTI I VEICOLI A MOTORE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHE E’ QUINDI TORNATA REGOLARE
    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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