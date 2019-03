Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE OGGI ALLE ORE 11.00, IN OCCASIONE DELLA SESTA MARCIA MONDIALE CONTRO L’ENDOMETRIOSI, CORTEO IN VIA DEI FORI IMPERIALI, DA LARGO CORRADO RICCI A PIAZZA MADONNA DI LORETO. POSSIBILI BREVI STOP O DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 51, 75, 85, 87 E 118.

DALLE 15,30 ALLE 18,30 MANIFESTAZIONE DA VIA TIBURTINA ALTEZZA METRO REBIBBIA SINO AL PARCO DI VIALE MARX, PASSANDO PER VIA DI CASAL DE’ PAZZI, VIA CICILIANO, VIA ADOLFO MARCO BOROLI, VIA PIETRO NEGRONI, VIA GIUSEPPE GAVAZZI, VIALE EGIDIO GALBANI, VIA LOCKE. POSSIBILI DEVIAZIONI PER 311, 341 E 350.

RICORDIAMO INFINE CHE I MEZZI PESANTI CON PESO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE NON POTRANNO CIRCOLAREDOMANI, DOMENICA 31 MARZO, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 22:00.

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral