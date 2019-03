Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TITO SPERI E LA PONTINA NEI DUE SENSI

PERCORRENDO VIA RDEATINA AD APRILIA SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA LE FRAZIONI COLLI DEL SOLE E TRE COLLI NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E' TUTTO

