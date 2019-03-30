Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TITO SPERI E LA PONTINA NEI DUE SENSI
PERCORRENDO VIA RDEATINA AD APRILIA SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA LE FRAZIONI COLLI DEL SOLE E TRE COLLI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE.
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