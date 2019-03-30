Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI LUNGHE CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TITO SPERI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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