Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLI DI ENEA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E VI DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
Servizio fornito da Astral