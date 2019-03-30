Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLI DI ENEA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E VI DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA TRA LA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI IN DIREZIONE MARINO
PERCORRENDO LA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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