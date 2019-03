Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SULLA A1 FIRENZE NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO DOVUTO A FUOCO NELLA SCARPATA AL KM 549+000

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA DELLA METRO A RESTANO CHIUSE LE FERMATE DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. E’STATO ISTITUITO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO.

A CAUSA DEL RITORNO DELL’ORA LEGALE QUESTA NOTTE ALLE ORE 2 PRESTARE ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DI ORARIO DELLE LINEE BUS NOTTURNE E DELLE CORSE NOTTURNE DEL TRAM 8 E DELLA LINEA 913

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO DAL 1 APRILE SI ARRICCHIRA’ DI UN NUOVO SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA REGIONALE: NASCE IL CIVITAVECCHIA EXPRESS PER IL COLLEGAMENTO TRA IL PORTO DI CIVITAVECCHIA E IL CENTRO DI ROMA PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA,ASTRALSPA.IT

