Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA L’ARDEATINA E L’APPIA
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE
SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI CODE NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SI STA IN FILA SULLA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E LA BORGHESIANA IN USCITA DA ROMA MENTRE PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI FINOCCHIO SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SU VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA
SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
E SULLA SALARIA IN ZONA SETTEBAGNI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A CAUSA DEL RITORNO DELL’ORA LEGALE QUESTA NOTTE ALLE ORE 2 PRESTARE ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DI ORARIO DELLE LINEE BUS NOTTURNE E DELLE CORSE NOTTURNE DEL TRAM 8 E DELLA LINEA 913
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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