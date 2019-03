Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA L’ARDEATINA E L’APPIA

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE

SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI CODE NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SI STA IN FILA SULLA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E LA BORGHESIANA IN USCITA DA ROMA MENTRE PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI FINOCCHIO SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SU VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA

SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA

E SULLA SALARIA IN ZONA SETTEBAGNI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

A CAUSA DEL RITORNO DELL’ORA LEGALE QUESTA NOTTE ALLE ORE 2 PRESTARE ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DI ORARIO DELLE LINEE BUS NOTTURNE E DELLE CORSE NOTTURNE DEL TRAM 8 E DELLA LINEA 913

