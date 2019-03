Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL CENTRO GIANO STA CREANDO DISAGI CON FILE DAL RACCORDO A VIA CASALETTO DI GIANO IN USCITA DA ROMA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA DA ACILIA E CASAL BERNOCCHI

SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA E PROSEGUENDO TRA L’APPIA E LA ROMANINA

CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA

SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA A CAUSA LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

TRAFFICATA LA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SI STA IN FILA SULLA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E LA BORGHESIANA IN USCITA DA ROMA MENTRE PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI FINOCCHIO SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE GROSSI DISAGI A PALESTRINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA PRENESTINA NUOVA SI RALLENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral