Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI SONO FORMATE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA LAURENTINA PROSEGUENDO SEMPRE IN ESTERNA CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA TUSCOLANA E LA ROMANINA
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA PONTINA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA A CAUSA LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
TRAFFICATA LA VIA APPIA TRA VIA SPINABELLA E IL CENTRO ABITATO DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA E DI FINOCCHIO
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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