Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 30 MARZO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI SONO FORMATE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA LAURENTINA PROSEGUENDO SEMPRE IN ESTERNA CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA TUSCOLANA E LA ROMANINA

IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA PONTINA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA

SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA A CAUSA LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

TRAFFICATA LA VIA APPIA TRA VIA SPINABELLA E IL CENTRO ABITATO DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA E DI FINOCCHIO

INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

