Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 19:30

INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULL’AURELIA SI E’ RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA PERMANGONO CODE IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE MENTRE IN SENSO OPPOSTO CI SI INCOLONNA TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE

SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO

TRAFFICATA LA VIA APPIA TRA VIA SPINABELLA E IL CENTRO ABITATO DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA E DI FINOCCHIO

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI SI SVOLGERA’ A ROMA L’EVENTO “RUN FOR AUTISM” LA MANIFESTAZIONE SI SNODERA’ PER LE VIE DEL CENTRO TRA LE ORE 9.30 E LE ORE 11.30. PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE DELLE STRADE INTERESSATE E DEVIAZIONI O LIMITAZIONI NEI PERCORSI DI 20 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO FIN DALLE ORE 8.45

