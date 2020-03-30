Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2020 ore 09:10
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CAUSA EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI
UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE SOSPENDE TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.
GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
OGGI EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21
SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI COMPRESO ANCHE IL TRENO LEONARDO EXPRESS
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DALLA REDAZIONE DI ASTRA INFOMOBILITA è TUTTO UNA BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral