Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
A SEGUITO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA LAURENTINA.
RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE SOSPENDE TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.
GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral