Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
A SEGUITO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE. ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO SOSPESI TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.
GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA È STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI.
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral