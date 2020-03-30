Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI SULLA SS675 UMBRO-LAZIALE IN PROSSIMITA’ DELLA LOCALITA’ PONTE DI CETTI NEI PRESSI DI VITERBO.
RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE. ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE OGGI 30 MARZO IN FASCIA NOTTURNA 22:00-04:00, SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA, DIR. TUSCOLANA-APPIA, DEL RACCORDO ANULARE.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO SOSPESI TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.
GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA È STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI.
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral