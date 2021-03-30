Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 09:15
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VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 09.05 SIMONE PAZZAGLIA
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DA GRA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E TRA PRENESTINA E L’A24 ED IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LA METRO A CONTINUA AD ESSERE RALLENTATA TRA TERMINI E OTTAVIANO IN DIREZIONE BATTISTINI IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI
E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” DI ROMA PREVISTE IL 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E ALLE LINEE BUS IN TUTTA LA ZONA. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEL CIRCUITO NON INTERFEEISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI IL LAZIO ENTRA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI ENTRO IL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA LE 22 E LE 5 DEL MATTINO
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral