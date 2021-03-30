Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 1835 ft
BUONA SERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALTEZZA CEPRANO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE.
SI INTENSIFICANO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE IN DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DA TOGLIATTI
IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTU TRA LA A91 ROMA FIUMICINO E LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD
CAMBIAMO ARGOMENTO
IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.
ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE DA OGGI LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.
PER ORA È TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral