Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 20:30

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SOPPRESSI DIVERSI TRENI DEL SERVIZI METROPOLITANO DELLA LINEA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO IN PARTENZA SIA DA FLAMINIO SIA DA MONTEBELLO

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.

CAMBIAMO ARGOMENTO

IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.

ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE DA OGGI LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.

